Жители Ирландии нашли капсулу времени из России — она открыла пугающую правду

Ирландские серферы Конор МакКлори и Софи Карран нашли на пляже в Гвидоре странную металлическую трубку.

Сначала молодые люди подумали, что обнаружили бомбу, но затем заметили сбоку надпись — она была на русском языке.

Выяснилось, что "капсулу времени" в 2018 году оставили члены экспедиции атомного ледокола "50 лет Победы" (этот корабль совершает поездки на Северный полюс).

Российские полярники были уверены, что металлическую банку найдут не раньше, чем через 50 лет.

Однако оказалось, что ледники таят гораздо быстрее, чем думали исследователи. Капсула преодолела расстояние в 4 тысячи километров и оказалась на берегу, где ее подобрали серферы.

Подробности — в видео.