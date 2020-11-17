Что жители Еревана думают о российских миротворцах в Карабахе — опрос

Российские военнослужащие призваны обеспечить безопасность мирного населения Нагорного Карабаха. Миротворческие силы уже прибыли в регион и приступили к работе.

Жители Еревана рассказали, что они думают об участии РФ в урегулировании конфликта.

Горожане поддержали военное присутствие российских военнослужащих в непризнанной республике. Между тем многие из ереванцев посетовали, что если бы миротворцы прибыли в Нагорный Карабах раньше, то можно было бы избежать такого большого числа жертв.

Напомним, что перемирие в зоне Нагорного Карабаха вступило в силу с 10 ноября после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев – подписали соглашение о полном прекращении огня в регионе.

Согласно договоренностям, стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).