21:28 17 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Видео

Что жители Еревана думают о российских миротворцах в Карабахе — опрос

Получить короткую ссылку
Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (43)
11720
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/11/15423356.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201117/15423229/Chto-zhiteli-Erevana-dumayut-o-rossiyskikh-mirotvortsakh-v-Karabakhe--opros.html

Российские военнослужащие призваны обеспечить безопасность мирного населения Нагорного Карабаха. Миротворческие силы уже прибыли в регион и приступили к работе.

Жители Еревана рассказали, что они думают об участии РФ в урегулировании конфликта. 

Ruptly / Sputnik / Минобороны РФ / МЧС России
Как российские миротворцы помогают беженцам в Нагорном Карабахе — видео

Горожане поддержали военное присутствие российских военнослужащих в непризнанной республике. Между тем многие из ереванцев посетовали, что если бы миротворцы прибыли в Нагорный Карабах раньше, то можно было бы избежать такого большого числа жертв.

Напомним, что перемирие в зоне Нагорного Карабаха вступило в силу с 10 ноября после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев – подписали соглашение о полном прекращении огня в регионе.

Согласно договоренностям, стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (43)
Теги:
Нагорный Карабах, миротворцы, Минобороны РФ, Ереван, Армения, Азербайджан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Песок и северное сияние: лучшие пейзажи со всего мира - фотолента
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах в НКР
Что жители Еревана думают о российских миротворцах в Карабахе — опрос
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться