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Российская вакцина: Азия выступает за нее, а ЕС категорически против — почему?

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Ruptly / GPO / АФК "Система", завод "Биннофарм" / VTV / EBS
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Израиль ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсуждал вопрос приобретения "Спутник V" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее интерес к российской разработке проявили в Беларуси, Молдове, Казахстане, Индии, Китае и Южной Корее.

© Sputnik / AFK Sistema
Завод по производству российской вакцины от COVID-19 построят в Казахстане

На днях казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что достигнута договоренность с Москвой о строительстве завода по производству российской вакцины на территории республики.

Однако закупать российскую вакцину отказывается ЕС.

Почему ЕС бойкотирует "Спутник V" и как из-за этого может пострадать Венгрия — смотрите в видеосюжете.

Теги:
Израиль, пандемия, коронавирус, Россия, Вакцина



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