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День рождения узбекского флага отметили конным парадом

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Мероприятие началось с парада военной техники и кавалерийских частей Минобороны и Национальной гвардии на мотоциклах. Отправной точкой праздничного шествия стал огромный флаг, расположенный перед парком "Ашхабад".

В Ташкенте в 10.00 утра стартовал Фестиваль флага. Мероприятие началось с парада военной техники и кавалерийских частей Минобороны и Национальной гвардии на мотоциклах. Отправной точкой праздничного шествия стал огромный флаг, расположенный перед парком "Ашхабад".

Участники фестиваля прошли по проспекту Амира Темура и собрались у Дворца искусств дружбы народов, где в 11.00 состоялась выставка военной техники и оружия, а также прошла концертная программа эстрадных артистов.

Подробно о том, как проходило торжественное событие, смотрите в нашем видео.




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