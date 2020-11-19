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Миротворцы из РФ разминировали часть территорий в Нагорном Карабахе — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (45)
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Ruptly / RT / AZTV
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201119/15434890/Mirotvortsy-iz-RF-razminirovali-chast-territoriy-v-Nagornom-Karabakhe--video.html

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор, а также участок дороги до Степанакерта — столицы непризнанной республики.

Военные также организовали наблюдательный пункт около города Шуши. Это позволило открыть движение через Лачинский коридор.

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Первые автомобили уже пересекли этот участок, а в ближайшее время по нему из Армении в непризнанную НКР начнут возвращаться беженцы.

Напомним, что перемирие в зоне Нагорного Карабаха вступило в силу с 10 ноября после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев – подписали соглашение о полном прекращении огня в регионе.

Согласно договоренностям, стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (45)
Теги:
миротворцы, Минобороны РФ, Россия, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах



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