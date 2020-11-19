Майк Помпео прибыл в Грузию: что госсекретарь США обсуждал на переговорах

Дипломат провел ряд встреч о сотрудничестве на высшем уровне, но большинство из них прошли за закрытыми дверями.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Грузию. Он провел встречи с президентом и премьер-министром страны, а также с коллегой из грузинского МИД и Католикосом-Патриархом всея Грузии.

Официальная цель мероприятия - переговоры об углублении сотрудничества. Однако большая часть встреч госсекретаря прошла за закрытыми дверями. Эксперты отмечают, что на них могла идти речь о создании в Грузии военной базы Америки.

Что Майк Помпео обсуждал на переговорах с руководством Грузии, смотрите в нашем видео.