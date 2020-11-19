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Майк Помпео прибыл в Грузию: что госсекретарь США обсуждал на переговорах

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Ruptly / Associated Press
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201119/15441122.html

Дипломат провел ряд встреч о сотрудничестве на высшем уровне, но большинство из них прошли за закрытыми дверями.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Грузию. Он провел встречи с президентом и премьер-министром страны, а также с коллегой из грузинского МИД и Католикосом-Патриархом всея Грузии.

Официальная цель мероприятия - переговоры об углублении сотрудничества. Однако большая часть встреч госсекретаря прошла за закрытыми дверями. Эксперты отмечают, что на них могла идти речь о создании в Грузии военной базы Америки.

Что Майк Помпео обсуждал на переговорах с руководством Грузии, смотрите  в нашем видео.

Теги:
Грузия, Майк Помпео, США



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