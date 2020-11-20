Родился в рубашке: на машину упала бетонная плита - видео

Мужчина чудом успевает отбежать от машины, как сверху прилетает огромная бетонная плита и расплющивает автомобиль. Смотрите видео!

За последние несколько дней во многих местах начал вовсю идти снег, а в некоторых - ледяной дождь.

Самое обсуждаемое событие - падение бетонной плиты с крыши 9-этажки на машину во Владивостоке, которое чудом попало на видео.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль от снега.

В какой-то момент, услышав грохот наверху, он поднимает голову и тут же убегает в сторону.

В ту же секунду на его машину падает огромная бетонная плита и расплющивает автомобиль, словно пластиковую игрушку.

Смотрите видео!