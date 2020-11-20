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Родился в рубашке: на машину упала бетонная плита - видео

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Мужчина чудом успевает отбежать от машины, как сверху прилетает огромная бетонная плита и расплющивает автомобиль. Смотрите видео!

За последние несколько дней во многих местах начал вовсю идти снег, а в некоторых - ледяной дождь.

Самое обсуждаемое событие - падение бетонной плиты с крыши 9-этажки на машину во Владивостоке, которое чудом попало на видео.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль от снега.

В какой-то момент, услышав грохот наверху, он поднимает голову и тут же убегает в сторону.

В ту же секунду на его машину падает огромная бетонная плита и расплющивает автомобиль, словно пластиковую игрушку. 

Смотрите видео!

Теги:
Владивосток, автомобили, автомобиль, Происшествие, Ледяной дождь, снегопад, Снег, видеоролик, Видео



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