Родился в рубашке: на машину упала бетонная плита - видео

За последние несколько дней во многих местах начал вовсю идти снег, а в некоторых - ледяной дождь.
Самое обсуждаемое событие - падение бетонной плиты с крыши 9-этажки на машину во Владивостоке, которое чудом попало на видео.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль от снега.
В какой-то момент, услышав грохот наверху, он поднимает голову и тут же убегает в сторону.
В ту же секунду на его машину падает огромная бетонная плита и расплющивает автомобиль, словно пластиковую игрушку.
Смотрите видео!