"Спутник V" в Венгрии: первая страна в ЕС получила российскую вакцину

В ближайшее время венгерские специалисты планируют провести серию лабораторных и клинических испытаний препарата.

В Венгрию доставили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Она стала первой страной в ЕС, получившей медицинский препарат для прививки от COVID-19 из РФ.

Образцы первой зарегистрированной в мире вакцины были доставлены в Будапешт 19 ноября. В ближайшее время венгерские специалисты планируют провести серию лабораторных и клинических испытаний препарата. После исследования они примут решение о его дальнейшем использовании и лицензировании.

"Спутник V" — первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали в российском Центре имени Гамалеи.

Когда начнется комплексная экспертиза медпрепарата, смотрите в нашем видео.