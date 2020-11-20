"Спутник V" в Венгрии: первая страна в ЕС получила российскую вакцину

В Венгрию доставили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Она стала первой страной в ЕС, получившей медицинский препарат для прививки от COVID-19 из РФ.
Образцы первой зарегистрированной в мире вакцины были доставлены в Будапешт 19 ноября. В ближайшее время венгерские специалисты планируют провести серию лабораторных и клинических испытаний препарата. После исследования они примут решение о его дальнейшем использовании и лицензировании.
"Спутник V" — первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали в российском Центре имени Гамалеи.
Когда начнется комплексная экспертиза медпрепарата, смотрите в нашем видео.