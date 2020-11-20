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"Спутник V" в Венгрии: первая страна в ЕС получила российскую вакцину

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В ближайшее время венгерские специалисты планируют провести серию лабораторных и клинических испытаний препарата.

В Венгрию доставили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Она стала первой страной в ЕС, получившей медицинский препарат для прививки от COVID-19 из РФ.

Ruptly / GPO / АФК "Система", завод "Биннофарм" / VTV / EBS
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Образцы первой зарегистрированной в мире вакцины были доставлены в Будапешт 19 ноября. В ближайшее время венгерские специалисты планируют провести серию лабораторных и клинических испытаний препарата. После исследования они примут решение о его дальнейшем использовании и лицензировании.

"Спутник V" — первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали в российском Центре имени Гамалеи.

Когда начнется комплексная экспертиза медпрепарата, смотрите в нашем видео.

Теги:
Россия, вакцинация, Вакцина



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