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МС России открыли движение по Лачинскому коридору – видео

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Российские миротворцы оборудовали наблюдательный пост вблизи города Шуша, что позволило открыть движение через Лачинский коридор. Смотрите на видео, как миротворцы проводят осмотр всех, кто проезжает через наблюдательный пост.

Пост в районе города Шуша является одним из основных - именно здесь контролируется въезд в Ханкенди и выезд из него. Кроме того, здесь происходит взаимодействие с военнослужащими Азербайджана, представителями Красного Креста и российского межведомственного гуманитарного центра.

Ruptly / RT / AZTV
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Миротворцы проводят осмотр машин и документов всех, кто проезжает через наблюдательный пункт, а в случае обнаружения оружия или боеприпасов данные предметы изымаются, и расследованием начинает заниматься военная полиция либо командир поста через органы ФСБ.

Лидеры РФ, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, ряд районов возвращаются под контроль Азербайджана. Также Баку и Ереван начинают процесс обмена военнопленными.

Кроме того, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.

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Жители районов Нагорного Карабаха уже начали покидать свои дома, оставляя на их месте пепелище - они сжигают свои дома. Уничтожаются магазины и другие постройки.

 




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