В НКР всё спокойно: РФ помогает местным жителям возвратиться к мирной жизни

Российские миротворцы поддерживают местных жителей. Военнослужащие патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами.

В Непризнанной Нагорно-Карабахской республике жизнь постепенно поворачивается в мирное русло. В столице НКР Степанакерте запущен общественный транспорт. К тому же заработали магазины и парикмахерские. Перебои в поставках продовольственных товаров также не наблюдаются.

В помощь к специалистам из НКР приехали сотрудники МЧС России. Они будут помогать с ремонтом гражданских объектов и инфраструктуры. Российские миротворцы поддерживают местных жителей. Военнослужащие занимаются разминированием дорог. Они также патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами.

Смотрите в нашем видео подробнее о том, как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха.