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В НКР всё спокойно: РФ помогает местным жителям возвратиться к мирной жизни

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Ruptly / RT / Минобороны РФ
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201121/15451687/V-NKR-vs-spokoyno-RF-pomogaet-zhitelyam-vozvratitsya-k-mirnoy-zhizni.html

Российские миротворцы поддерживают местных жителей. Военнослужащие патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами.

В Непризнанной Нагорно-Карабахской республике жизнь постепенно поворачивается в мирное русло. В столице НКР Степанакерте запущен общественный транспорт. К тому же заработали магазины и парикмахерские. Перебои в поставках продовольственных товаров также не наблюдаются.

Ruptly
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В помощь к специалистам из НКР приехали сотрудники МЧС России. Они будут помогать с ремонтом гражданских объектов и инфраструктуры. Российские миротворцы поддерживают местных жителей. Военнослужащие занимаются разминированием дорог. Они также патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами.

Смотрите в нашем видео подробнее о том, как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха.

Теги:
миротворцы, Россия, Нагорный Карабах



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