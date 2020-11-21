COVID-19: ЕС захлестнула волна протестов против изоляции и ограничений

В Берлине мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией. Для разгона митингующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. Свыше 300 человек были задержаны.

Многотысячные акции против принятых в Германии мер для борьбы с коронавирусом прошли в центре Берлина. Участники протеста собрались у Бранденбургских ворот и отказались надевать маски.

Мирная согласованная демонстрация переросла в столкновения с полицией. Для разгона митингующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. Свыше 300 человек были задержаны. Акции протеста против ограничений и карантина проходят во многих европейских государствах. Правительственными мерами недовольны французы, испанцы, итальянцы, чехи и словаки. Тем не менее число выявленных случаев заражения COVID-19 растет по всей Европе.

Чтобы узнать, какие меры предпринял бундестаг и что по этому поводу думают демонстранты, смотрите наше видео.