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COVID-19: ЕС захлестнула волна протестов против изоляции и ограничений

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В Берлине мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией. Для разгона митингующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. Свыше 300 человек были задержаны.

Многотысячные акции против принятых в Германии мер для борьбы с коронавирусом прошли в центре Берлина. Участники протеста собрались у Бранденбургских ворот и отказались надевать маски.

Участники протеста против ограничений из-за COVID-19 в Берлине
© REUTERS / Christian Mang
Массовая акция в Берлине против ограничений из-за COVID-19 — фоторепортаж
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Мирная согласованная демонстрация переросла в столкновения с полицией. Для разгона митингующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. Свыше 300 человек были задержаны. Акции протеста против ограничений и карантина проходят во многих европейских государствах. Правительственными мерами недовольны французы, испанцы, итальянцы, чехи и словаки. Тем не менее число выявленных случаев заражения COVID-19 растет по всей Европе.

Чтобы узнать, какие меры предпринял бундестаг и что по этому поводу думают демонстранты, смотрите наше видео.

Теги:
протесты, Карантин, пандемия, коронавирус, самоизоляция, Берлин, Европа



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