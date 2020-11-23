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В Британии на аукцион выставили старинные шпионские гаджеты — видео

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Любопытные вещицы времен Второй мировой войны выставил на продажу один из коллекционеров. Он их собирал в течение 40 лет.

В коллекцию вошли миниатюрные телескопы, компас в курительной трубке, камера, спрятанная в спичечном коробке, и другие предметы.

Все они когда-то использовались тайно. Теперь же они выставлены на торги.

Начальная цена — тысяча фунтов.

Как выглядят шпионские гаджеты, смотрите в видеосюжете!

Теги:
война, аукцион, шпионаж



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