В Британии на аукцион выставили старинные шпионские гаджеты — видео

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Любопытные вещицы времен Второй мировой войны выставил на продажу один из коллекционеров. Он их собирал в течение 40 лет.
В коллекцию вошли миниатюрные телескопы, компас в курительной трубке, камера, спрятанная в спичечном коробке, и другие предметы.
Все они когда-то использовались тайно. Теперь же они выставлены на торги.
Начальная цена — тысяча фунтов.
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