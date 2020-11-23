"Миру не рад только ненормальный": жители Карабаха о жизни после войны — видео

Сейчас в город постепенно возвращается мирная жизнь, начал ходить общественный транспорт, восстанавливается нормальное дорожное движение, электро- и водоснабжение.
Кроме того, открылись магазины и даже некоторые учреждения сферы услуг.
Беженцы возвращаются в свои дома, а те, кто оставался во время конфликта в Степанакерте, восстанавливают хозяйство.
Как восстанавливается жизнь в регионе и что местные думают о российских миротворцах, призванных обеспечить безопасность в регионе, — смотрите в видеосюжете.