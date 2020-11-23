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"Миру не рад только ненормальный": жители Карабаха о жизни после войны — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (47)
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Жители Степанакерта — столицы Нагорного Карабаха — рассказали о ситуации в непризнанной республике.

Сейчас в город постепенно возвращается мирная жизнь, начал ходить общественный транспорт, восстанавливается нормальное дорожное движение, электро- и водоснабжение.

Ruptly / RT / Минобороны РФ
В НКР всё спокойно: РФ помогает местным жителям возвратиться к мирной жизни

Кроме того, открылись магазины и даже некоторые учреждения сферы услуг.

Беженцы возвращаются в свои дома, а те, кто оставался во время конфликта в Степанакерте, восстанавливают хозяйство.

Как восстанавливается жизнь в регионе и что местные думают о российских миротворцах, призванных обеспечить безопасность в регионе, — смотрите в видеосюжете. 

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (47)
Теги:
миротворцы, Минобороны РФ, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения



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