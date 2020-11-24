США вышли из Договора по открытому небу — что это значит для всего мира?

Вашингтон официально вышел из Договора по открытому небу (ДОН). Соглашение было подписано в 1992 году с целью укрепить безопасность в Европе после холодной войны.

Договор вступил в силу в 2002 году и позволял странам-участницам (а это 34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В Москве заявили, что сожалеют о выходе Штатов из соглашения и что это решение наносит серьезный удар по региональной и глобальной безопасности.

Отметим, что о своем намерении покинуть договор американцы объявили еще в мае. Главная причина, по мнению Вашингтона, — нарушения соглашения со стороны РФ.

В частности, Трамп заявил, что Россия нарушает положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.

В Кремле все обвинения отрицают, подчеркивая, что США сами не раз нарушали договор.