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США вышли из Договора по открытому небу — что это значит для всего мира?

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Вашингтон официально вышел из Договора по открытому небу (ДОН). Соглашение было подписано в 1992 году с целью укрепить безопасность в Европе после холодной войны.

Договор вступил в силу в 2002 году и позволял странам-участницам (а это 34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

© REUTERS / Jonathan Ernst
США объявили о выходе из Договора по открытому небу

В Москве заявили, что сожалеют о выходе Штатов из соглашения и что это решение наносит серьезный удар по региональной и глобальной безопасности. 

Отметим, что о своем намерении покинуть договор американцы объявили еще в мае. Главная причина, по мнению Вашингтона, — нарушения соглашения со стороны РФ.

В частности, Трамп заявил, что Россия нарушает положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств. 

В Кремле все обвинения отрицают, подчеркивая, что США сами не раз нарушали договор.

Теги:
Дональд Трамп, Договор по открытому небу, США



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