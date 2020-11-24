США вышли из Договора по открытому небу — что это значит для всего мира?

Договор вступил в силу в 2002 году и позволял странам-участницам (а это 34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В Москве заявили, что сожалеют о выходе Штатов из соглашения и что это решение наносит серьезный удар по региональной и глобальной безопасности.
Отметим, что о своем намерении покинуть договор американцы объявили еще в мае. Главная причина, по мнению Вашингтона, — нарушения соглашения со стороны РФ.
В частности, Трамп заявил, что Россия нарушает положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.
В Кремле все обвинения отрицают, подчеркивая, что США сами не раз нарушали договор.