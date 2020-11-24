Карабахский город-призрак: что осталось от Агдамского района 27 лет спустя

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Десятого ноября вступил в силу режим о полном прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха. Это - одно из главный условий соглашения, подписанного лидерами РФ, Армении и Азербайджана.
Также, согласно договоренностям, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий: это Кельбаджарский, Лачинский, часть Газахского и в том числе Агдамский районы.
Азербайджанская армия уже туда вошла.
Жители районов Карабаха, перешедших Азербайджану, сжигают свои дома — видео >>
Что сегодня осталось от некогда процветавшего города Агдам, смотрите в видео.