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Карабахский город-призрак: что осталось от Агдамского района 27 лет спустя

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (48)
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Sputnik / Камилла Алиева / Ибрагим Гашимов
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https://uz.sputniknews.ru/video/20201124/15469391/Karabakhskiy-gorod-prizrak-chto-ostalos-ot-Agdamskogo-rayona-27-let-spustya.html

Десятого ноября вступил в силу режим о полном прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха. Это - одно из главный условий соглашения, подписанного лидерами РФ, Армении и Азербайджана.

Также, согласно договоренностям, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий: это Кельбаджарский, Лачинский, часть Газахского и в том числе Агдамский районы. 

Азербайджанская армия уже туда вошла. 

Жители районов Карабаха, перешедших Азербайджану, сжигают свои дома — видео >>

Что сегодня осталось от некогда процветавшего города Агдам, смотрите в видео. 

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (48)
Теги:
Конфликт, Нагорный Карабах, Россия, Армения, Азербайджан



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