Карабахский город-призрак: что осталось от Агдамского района 27 лет спустя

Десятого ноября вступил в силу режим о полном прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха. Это - одно из главный условий соглашения, подписанного лидерами РФ, Армении и Азербайджана.

Также, согласно договоренностям, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий: это Кельбаджарский, Лачинский, часть Газахского и в том числе Агдамский районы.

Азербайджанская армия уже туда вошла.

Жители районов Карабаха, перешедших Азербайджану, сжигают свои дома — видео >>

Что сегодня осталось от некогда процветавшего города Агдам, смотрите в видео.