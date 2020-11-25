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Нагорный Карабах: как российские миротворцы следят за безопасностью в регионе?

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (49)
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Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201125/15477291/Nagornyy-Karabakh-kak-rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-bezopasnostyu-v-regione.html

Военные круглосуточно следят за обстановкой с 23 наблюдательных постов, размещенных у линии соприкосновения в непризнанной республике.

Кроме того, миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору – главной транспортной артерии, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах.

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По этой дороге под охраной российских военных домой вернулись уже свыше 11 тысяч беженцев. Российские военные помогают местным жителям и властям вернуться к довоенной жизни.

Саперы разминируют территории, пострадавшие от боевых действий. Инженерные подразделения расчищают дороги, помогают налаживать транспортное движение в регионе, а также восстанавливают водо-, энерго- и теплоснабжение жилых районов.

Патрули миротворцев сопровождают колонны с беженцами и транспорт с продовольствием в отдаленные районы НКР.

Какая сейчас обстановке в непризнанной республике, смотрите в видео. 

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (49)
Теги:
Армения, Азербайджан, миротворцы, Минобороны РФ, Россия, Нагорный Карабах



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