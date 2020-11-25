Нагорный Карабах: как российские миротворцы следят за безопасностью в регионе?

Военные круглосуточно следят за обстановкой с 23 наблюдательных постов, размещенных у линии соприкосновения в непризнанной республике.

Кроме того, миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору – главной транспортной артерии, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах.

По этой дороге под охраной российских военных домой вернулись уже свыше 11 тысяч беженцев. Российские военные помогают местным жителям и властям вернуться к довоенной жизни.

Саперы разминируют территории, пострадавшие от боевых действий. Инженерные подразделения расчищают дороги, помогают налаживать транспортное движение в регионе, а также восстанавливают водо-, энерго- и теплоснабжение жилых районов.

Патрули миротворцев сопровождают колонны с беженцами и транспорт с продовольствием в отдаленные районы НКР.

Какая сейчас обстановке в непризнанной республике, смотрите в видео.