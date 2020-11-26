Россия провела испытательный пуск новой противоракеты — видео от Минобороны

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1a/15482036.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20201126/15482121/Rossiya-provela-ispytatelnyy-pusk-novoy-protivorakety--video-ot-Minoborony.html
Испытания были проведены на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. На кадрах можно увидеть подготовку к пуску и сам старт.
"Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", — отметили в Минобороны.
Последний раз об испытаниях нового оружия на полигоне "Сары-Шаган" сообщалось в конце октября. До этого пуски проходили в 2019-м, а также в 2017-2018 годах.