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Россия провела испытательный пуск новой противоракеты — видео от Минобороны

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Испытания были проведены на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. На кадрах можно увидеть подготовку к пуску и сам старт.

"Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", — отметили в Минобороны.

Последний раз об испытаниях нового оружия на полигоне "Сары-Шаган" сообщалось в конце октября. До этого пуски проходили в 2019-м, а также в 2017-2018 годах.

Теги:
запуск, Россия, испытание ракеты, Минобороны РФ



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