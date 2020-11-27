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Скорбит весь мир: как жители планеты прощаются с Диего Марадоной — видео

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Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона скоропостижно скончался 25 ноября. Ему было 60 лет.

Люди по всему миру скорбят: вывешивают флаги Аргентины, рисуют портреты Марадоны, собираются вместе и зажигают свечи.

Как прощаются и скорбят поклонники футболиста, смотрите в видео. 

Теги:
Футболист, Футбол, спорт, прощание, Диего Марадона



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