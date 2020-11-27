Скорбит весь мир: как жители планеты прощаются с Диего Марадоной — видео

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Индийские кинематографисты планируют снимать сериал "Бабур" в Узбекистане В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы в Ферганской, Самаркандской, Бухарской и Хивинской областях республики. Приступить к съемкам они планируют уже в декабре текущего года. 28

Стала известна дата итоговой пресс-конференции Владимира Путина Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли. 16