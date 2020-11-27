Скорбит весь мир: как жители планеты прощаются с Диего Марадоной — видео

Люди по всему миру скорбят: вывешивают флаги Аргентины, рисуют портреты Марадоны, собираются вместе и зажигают свечи.
Как прощаются и скорбят поклонники футболиста, смотрите в видео.
Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона скоропостижно скончался 25 ноября. Ему было 60 лет.
Люди по всему миру скорбят: вывешивают флаги Аргентины, рисуют портреты Марадоны, собираются вместе и зажигают свечи.
Как прощаются и скорбят поклонники футболиста, смотрите в видео.
В возрасте 60 лет умер легенда мирового футбола, аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона. Это печальное событие потрясло весь мир, даже люди, далекие от футбола, знают, кто он был. В Аргентине в связи с кончиной спортсмена объявили трехдневный траур.
Что делал эсминец "Джон Маккейн" на территории России и как командование 7-го флота ВМС США оправдало действия команды своего судна - смотрите в нашем видео.
Испытания были проведены на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. На кадрах можно увидеть подготовку к пуску и сам старт.
США готовят новые санкции против Министерства обороны России и ряда предприятий гражданского и оборонно-промышленного комплекса.
В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы в Ферганской, Самаркандской, Бухарской и Хивинской областях республики. Приступить к съемкам они планируют уже в декабре текущего года.
Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.
В книгу, в частности, вошли цитаты: "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть" и другие.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik