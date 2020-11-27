"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео

Американские и румынские военные провели ракетные стрельбы недалеко от Крыма. Пуски были произведены в рамках совместных учений Rapid Falcon ("Быстрый сокол") на Черноморском побережье.

Военные стреляли из двух установок реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 HIMARS. Их специально на несколько часов перебросили на румынский полигон из Германии.

В западных СМИ маневры назвали "ракетным сюрпризом" для российских военных, однако в Москве с этой формулировкой не согласны.

По словам экспертов, ничего неожиданного здесь не было: все маневры российской стороной отслеживаются.

Более того, в Черноморском регионе у РФ есть станция радиотехнической разведки.

Прошедшие маневры — не что иное, как очередная провокация американских военных, которая по факту несет угрозу не России, а самим США и их союзникам.