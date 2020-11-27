18:30 27 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Видео

"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео

Получить короткую ссылку
57 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly / Sputnik / Spc. Jabaria Clyburn/41st Field Artillery Brigade/ US Army / forbes.com / RT
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1b/15492752.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201127/15492484/Raketnyy-syurpriz-SShA-i-Rumyniya-ustroili-strelby-vblizi-Kryma--video.html

Американские и румынские военные провели ракетные стрельбы недалеко от Крыма. Пуски были произведены в рамках совместных учений Rapid Falcon ("Быстрый сокол") на Черноморском побережье.

Военные стреляли из двух установок реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 HIMARS. Их специально на несколько часов перебросили на румынский полигон из Германии.

Стрельбы в Сибири
Минобороны России
"Снять" врага за долю секунды: стрельбы российских снайперов в Сибири — видео

В западных СМИ маневры назвали "ракетным сюрпризом" для российских военных, однако в Москве с этой формулировкой не согласны.

По словам экспертов, ничего неожиданного здесь не было: все маневры российской стороной отслеживаются.

Более того, в Черноморском регионе у РФ есть станция радиотехнической разведки.

Прошедшие маневры — не что иное, как очередная провокация американских военных, которая по факту несет угрозу не России, а самим США и их союзникам.

Теги:
Румыния, США, стрельба, Ракеты, Крым, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться