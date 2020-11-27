"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео

Военные стреляли из двух установок реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 HIMARS. Их специально на несколько часов перебросили на румынский полигон из Германии.
В западных СМИ маневры назвали "ракетным сюрпризом" для российских военных, однако в Москве с этой формулировкой не согласны.
По словам экспертов, ничего неожиданного здесь не было: все маневры российской стороной отслеживаются.
Более того, в Черноморском регионе у РФ есть станция радиотехнической разведки.
Прошедшие маневры — не что иное, как очередная провокация американских военных, которая по факту несет угрозу не России, а самим США и их союзникам.