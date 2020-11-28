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Вандалы осквернили советское кладбище в Литве

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Sputnik Узбекистан
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В одном из литовских городов осквернили кладбище советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. На кадрах видно, что стало с памятником и братскими могилами.

Захоронение расположено в городе Обяляй – на северо-востоке страны. Местные поисковики рассказали, что вандалы облили могилы и мемориальные таблички красной краской и нарисовали на них свастику.

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Кто это сделал – неизвестно, однако подобные случаи в Литве – не редкость. Посольство России в республике высказало возмущение очередным осквернением могил советских воинов.

"Возникает вопрос: почему на территории Литовской Республики с настораживающей периодичностью происходят подобные происшествия? Не потому ли, что в каждодневном режиме едва ли не из всех средств массовой информации на граждан этой страны вот уже почти как тридцать лет льются потоки махровой русофобии", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Вандализм в отношении советских памятников за рубежом Москва подвергает резкой критике, связывая с курсом государств на переписывание истории.




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