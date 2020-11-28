Барк "Седов" завершил кругосветную экспедицию и вернулся в Калининград

Судно побывало в четырех океанах и 13 морях, посетило 16 портов и совершило трансарктический переход. Смотрите на видео, как экипаж встречали после протяженного маршрута.

Барк "Седов" вернулся в Калининград после завершения кругосветной экспедиции, которая была начата 8 декабря прошлого года в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийской государственной академии РФ.

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За время экспедиции Барк "Седов" побывал в четырех океанах, в том числе Южном и Северном Ледовитом, 13 морях и посетил 16 портов в десяти странах. Судно совершило свой трансарктический переход из Владивостока в Мурманск по маршруту Северного морского пути, что считается уникальным событием для судов этого класса.

"Одним из ярких украшений этого перехода от Владивостока до Мурманска, конечно, было северное сияние, это преодоление точки 78° северной широты, когда в проливе Велькицкого Седов высоко поднялся в том месте, где сливается в Восточно-Сибирское море и Карское море", - рассказал про уникальность экспедиции начальник управления мореплавания Балтийской государственной академии и капитан-наставник Михаил Новиков.

Также он отметил, что маршрут был нелегким из-за протяженности и погодных условий.

"Самые сложные с навигационной точки маршруты - это, конечно, был пролив Велькицкого, где ожидали наличие мелко битого льда, но благодаря межотраслевому взаимодействию с Росатомфлотом и Гидрометом, конечно, своевременно получали карты навигационной обстановки и выбрали такой временной период, когда вода была свободна от льда, и воспользовавшись этой ситуацией, прошли в одиночном плавании, совершили этот переход", - сказал Новиков.

Встреча курсантов и экипажа состоялась в Калининградском порту, откуда барк начал кругосветное плаванье в 2019 году. Представители всех трех парусников: "Паллады", "Седова" и "Крузенштерна", а также курсанты участвовали в торжественной церемонии, посвященной завершению годовой экспедиции.