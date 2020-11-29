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Лавров рассказал, как Россия и Беларусь относятся к угрозе с Запада — видео

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Sputnik Узбекистан
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Россия и Беларусь спокойно воспринимают попытки Запада вмешаться в их внутренние дела, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В западных государствах принимаются документы по продвижению демократии, рассказал глава российского МИД. 

© Sputnik / Andrey Stasevich
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" <...> такое уже есть по России, сейчас уже внесли такой же документ в Конгрессе США и по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость", — заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Это общая позиция президентов и правительств двух стран, подчеркнул российский министр.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Видео, Беларусь, Россия, внешняя политика, политика, Сергей Лавров



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