Лавров рассказал, как Россия и Беларусь относятся к угрозе с Запада — видео

В западных государствах принимаются документы по продвижению демократии, рассказал глава российского МИД.

" <...> такое уже есть по России, сейчас уже внесли такой же документ в Конгрессе США и по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость", — заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Это общая позиция президентов и правительств двух стран, подчеркнул российский министр.

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