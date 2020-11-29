Лавров рассказал, как Россия и Беларусь относятся к угрозе с Запада — видео

В западных государствах принимаются документы по продвижению демократии, рассказал глава российского МИД.
Это общая позиция президентов и правительств двух стран, подчеркнул российский министр.
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Россия и Беларусь спокойно воспринимают попытки Запада вмешаться в их внутренние дела, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В западных государствах принимаются документы по продвижению демократии, рассказал глава российского МИД.
Это общая позиция президентов и правительств двух стран, подчеркнул российский министр.
Подробнее смотрите в видео.
Американские боксеры Рой Джонс-младший и Майк Тайсон в субботу провели показательный бой в Лос-Анджелесе.
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С 30 ноября по 20 декабря на базе представительства российского вуза при поддержке Агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости РУз пройдут курсы для граждан республики по программе "Русский язык для рабочих специальностей".
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее призвала вести переговоры с РФ о разоружении с позиции силы. "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", подчеркнула она.
Привести в порядок изношенную систему в одночасье невозможно, отметила руководитель пресс-службы Эльмира Бекмуродова. Но ведомство делает все возможное, чтобы холода доставляли жителям страны минимум неудобств, заверила она.
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