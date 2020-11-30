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Путешествия без COVID-19: мобильное приложение расширит туристические границы

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Программисты работают над созданием мобильного приложения для беспрепятственного перемещения туристов по ЕАЭС.

Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян рассказал журналистам о том, что разработчики нашли способ путешествовать без COVID-19. Они работают над созданием мобильного приложения для беспрепятственного перемещения по ЕАЭС.

Суть новинки проста: в России, Беларуси и Армении развернут сеть экспериментальных лабораторий. После сдачи теста на коронавирус, будут выдавать специальный QR-код для мобильного телефона. Код будет в общей базе трех стран и контролирующие органы страны прибытия всегда смогут очень быстро его считать и проверить.

В скором времени приложение "Путешествую без COVID-19" станет доступно в App Store и Google Play. Подробности в нашем видео.




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