С разворота в уголок: первый гол Шомуродова в Италии — видео

Узбекистанский легионер итальянского клуба "Дженоа" Элдор Шомуродов записал на свой счет первый забитый мяч в серии А: в матче против "Пармы" он сократил разрыв в счете, но команде это не помогло.

Шомуродов постепенно осваивается в Италии. В предыдущем матче Кубка против "Сапдории" Шомуродов отличился голевой передачей, а в поединке против "Пармы" забил сам.

При этом у экс-форварда "Ростова" был еще один шанс отличиться, но тогда голкипер соперника оказался на высоте и отразил удар.

При счете 0:2 Элдор после подачи левого фланга получил передачу, находясь в окружении четырех игроков в желтой форме, изловчился и с разворота отправил мяч в ближний угол мимо вратаря.