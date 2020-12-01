С разворота в уголок: первый гол Шомуродова в Италии — видео

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Узбекистанский легионер итальянского клуба "Дженоа" Элдор Шомуродов записал на свой счет первый забитый мяч в серии А: в матче против "Пармы" он сократил разрыв в счете, но команде это не помогло.
Шомуродов постепенно осваивается в Италии. В предыдущем матче Кубка против "Сапдории" Шомуродов отличился голевой передачей, а в поединке против "Пармы" забил сам.
При этом у экс-форварда "Ростова" был еще один шанс отличиться, но тогда голкипер соперника оказался на высоте и отразил удар.
При счете 0:2 Элдор после подачи левого фланга получил передачу, находясь в окружении четырех игроков в желтой форме, изловчился и с разворота отправил мяч в ближний угол мимо вратаря.