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Как российские миротворцы помогают налаживать жизнь в Карабахе — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (50)
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В регион на сегодня вернулось более 25 тысяч беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

В Степанакерте уже вовсю кипит мирная жизнь: работают магазины, ходит общественный транспорт, можно гулять по улицам города, не боясь за свою безопасность. 

В школах столицы, которые были закрыты еще в сентябре, сразу после начала боевых действий, возобновляется учебный процесс, также восстановил свою работу местный роддом, в котором после войны приняли первых рожениц.

Подробнее смотрите в видео.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (50)
Теги:
больницы, школы, миротворцы, Россия, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах



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