Как российские миротворцы помогают налаживать жизнь в Карабахе — видео

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/02/15519061.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20201202/15519039/Kak-rossiyskie-mirotvortsy-pomogayut-nalazhivat-zhizn-v-Karabakhe.html
В регион на сегодня вернулось более 25 тысяч беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.
В Степанакерте уже вовсю кипит мирная жизнь: работают магазины, ходит общественный транспорт, можно гулять по улицам города, не боясь за свою безопасность.
В школах столицы, которые были закрыты еще в сентябре, сразу после начала боевых действий, возобновляется учебный процесс, также восстановил свою работу местный роддом, в котором после войны приняли первых рожениц.
Подробнее смотрите в видео.