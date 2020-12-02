Как российские миротворцы помогают налаживать жизнь в Карабахе — видео

В регион на сегодня вернулось более 25 тысяч беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

В Степанакерте уже вовсю кипит мирная жизнь: работают магазины, ходит общественный транспорт, можно гулять по улицам города, не боясь за свою безопасность.

В школах столицы, которые были закрыты еще в сентябре, сразу после начала боевых действий, возобновляется учебный процесс, также восстановил свою работу местный роддом, в котором после войны приняли первых рожениц.

Подробнее смотрите в видео.