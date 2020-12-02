14:55 02 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Видео

Когда пандемия пойдет на убыль — ответ главы Минздрава Узбекистана

Получить короткую ссылку
280 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Дильшода Рахматова
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1e/15501783.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201202/15519611/Kogda-pandemiya-poydet-na-ubyl--otvet-glavy-Minzdrava-Uzbekistana.html

По последним данным ВОЗ, всего в мире выявлено 62 844 837 инфицированных COVID-19. Число жертв достигло 1 444 596.

Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев в интервью корреспонденту Sputnik ответил на вопрос о том, когда, по его мнению, мир сможет заговорить о победе над коронавирусной инфекцией.

Депутаты одобрили кандидатуру Абдухакима Хаджибаева на должность министра здравоохранения
Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса
Вторая волна COVID, вакцины и реформы: интервью нового главы Минздрава Узбекистана
"Думаю, ни один уважающий себя человек не возьмется конкретно ответить на этот вопрос. Пандемии такого масштаба не было последние лет 30-40. Учитывая прогнозы, мнения ученых и представителей ВОЗ, думаю, до конца 2021 года процесс пойдет на убыль. С началом массовой вакцинации мы, медики всего мира, поэтапно добьемся победы над коронавирусом", — сказал министр.

По последним данным ВОЗ, всего в мире выявлено 62 844 837 инфицированных COVID-19 (плюс 453 170). Число жертв достигло 1 444 596.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев достигло 73 335. Выздоровели 70 534 человека, 611 — скончались. На лечении находятся 2 190 пациентов.

Теги:
коронавирус, пандемия, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, министр здравоохранения, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Красивая Америка": рождественские украшения в Белом доме - фото
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Как российские миротворцы помогают налаживать жизнь в Карабахе — видео
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться