На улицах Ташкента появился необычный вид транспорта — видео

В столице Узбекистана начались тестовые испытания электробуса. Пассажирам и водителям предстоит составить свое впечатление о новом виде общественного транспорта. Прокатиться можно уже сейчас.

На ташкентские улицы вышел первый тестовый электробус. Он будет курсировать по маршруту №51 (6-й квартал Юнусабада — пл. Бешагач). Если новый вид транспорта себя зарекомендует у водителей и пассажиров, уже к 2022 году выпуск электробусов марки BYD планируется наладить на предприятии SamAuto с учетом возможных доработок и с применением собственных технологий.

Тестируемая модификация вмещает более 70 пассажиров, а заявленный запас хода в 300 километров должен обеспечивать полноценную работу в течение дня. Заряжается электробус за 4 часа. К 2030 году до половины подвижного состава общественного транспорта должна перейти на альтернативные источники энергии.

А пока на "троллейбусе без рогов" можно прокатиться самому и оценить его особенности.