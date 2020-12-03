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На заседании парламента Молдовы произошла потасовка

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Парламент республики Молдова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201203/15531922.html

Пленарное заседание высшего законодательного собрания в Молдове прошло жарко: представители оппозиции против включения в повестку ряда проектов. Чтобы помешать принятию документов, они заблокировали трибуну.

Пленарное заседание парламента Молдовы обернулось скандалом. Депутаты PAS и "Платформы DA" заблокировали трибуну и скандировали лозунги.

Произошла потасовка, в результате которой были выведены из строя микрофоны. Однако, несмотря на продолжающиеся стычки и проявления недовольства многих парламентариев, в законодательном органе сумели принять ряд проектов.  

Оппозиция требовала исключить из повестки дня законопроекты, предложенные социалистами — в первую очередь инициативу о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.




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