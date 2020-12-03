На заседании парламента Молдовы произошла потасовка

Пленарное заседание парламента Молдовы обернулось скандалом. Депутаты PAS и "Платформы DA" заблокировали трибуну и скандировали лозунги.
Произошла потасовка, в результате которой были выведены из строя микрофоны. Однако, несмотря на продолжающиеся стычки и проявления недовольства многих парламентариев, в законодательном органе сумели принять ряд проектов.
Оппозиция требовала исключить из повестки дня законопроекты, предложенные социалистами — в первую очередь инициативу о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.