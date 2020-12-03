На заседании парламента Молдовы произошла потасовка

Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 155 и достигло 73 431.

Авиабилеты на данные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО "Uzbekistan Airways" или у агентов по продаже в Республике Узбекистан.