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Живой комочек счастья: Ташкентский зоопарк устроил праздник детям-инвалидам

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Sputnik / Рамиз Бахтияро
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201203/15533143/Zhivoy-komochek-schastya-Tashkentskiy-zoopark-ustroil-prazdnik-detyam-invalidam.html

В Международный день инвалидов прошла благотворительная акция с участием нескольких питомцев столичного зоопарка. Воспитанники Ташкентской спецшколы №2 целый день могли общаться с ручными животными и сделать фото на память.

В специализированном учебном учреждении, которое недавно возобновило свою работу после продолжительного перерыва, обучаются подростки от 15 лет, имеющие ограничения по здоровью, а также несовершеннолетние оставшиеся без попечения родителей.

В Ташкентском зоопарке решили, что если эти дети не могут прийти к ним в гости и посмотреть на животных, то тогда зоопарк приедет к ним сам. Кролик, хомяки, ёж, морская свинка и обезьяна — все эти очаровательные питомцы создали праздничную атмосферу в считанные минуты. Достаточно было просто достать такого посетителя из контейнера, как на лицах и детей, и взрослых непроизвольно расползались улыбки, а глаза начинали светиться от восторга.

В столичной спецшколе №2 для детей с ограниченными возможностями прошла благотворительная акция
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Помимо приятных эмоций, которые дополнили своим выступлением местные артисты, ребята получили и материальную помощь - продукты, сладости и книги.

Кроме того, для нескольких десятков детей из благотворительного общества социальной взаимопомощи "Мушток кузлар" и их родителей была организована выездная зоологическая экскурсия.

Как прошла эта трогательная акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан

Теги:
благотворительность, дети, Зоопарк, Ташкент



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В столичной спецшколе №2 для детей с ограниченными возможностями прошла благотворительная акция
Живой комочек счастья: Ташкентский зоопарк устроил праздник детям-инвалидам
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