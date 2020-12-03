Живой комочек счастья: Ташкентский зоопарк устроил праздник детям-инвалидам

В Международный день инвалидов прошла благотворительная акция с участием нескольких питомцев столичного зоопарка. Воспитанники Ташкентской спецшколы №2 целый день могли общаться с ручными животными и сделать фото на память.

В специализированном учебном учреждении, которое недавно возобновило свою работу после продолжительного перерыва, обучаются подростки от 15 лет, имеющие ограничения по здоровью, а также несовершеннолетние оставшиеся без попечения родителей.

В Ташкентском зоопарке решили, что если эти дети не могут прийти к ним в гости и посмотреть на животных, то тогда зоопарк приедет к ним сам. Кролик, хомяки, ёж, морская свинка и обезьяна — все эти очаровательные питомцы создали праздничную атмосферу в считанные минуты. Достаточно было просто достать такого посетителя из контейнера, как на лицах и детей, и взрослых непроизвольно расползались улыбки, а глаза начинали светиться от восторга.

Помимо приятных эмоций, которые дополнили своим выступлением местные артисты, ребята получили и материальную помощь - продукты, сладости и книги.

Кроме того, для нескольких десятков детей из благотворительного общества социальной взаимопомощи "Мушток кузлар" и их родителей была организована выездная зоологическая экскурсия.

Как прошла эта трогательная акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.