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ТМЗ выходит в прокат: запуск промышленного гиганта Узбекистана — видео

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Тема:
Рабочий визит главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Узбекистан (8)
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Sputnik Узбекистан
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В Ташкенте запустили производство на металлургическом заводе, построенном при содействии и финансовой поддержке РФ. В церемонии старта промышленного объекта принял участие глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, воплощение такого грандиозного проекта свидетельствует об огромных возможностях и потенциале узбекско-российской промышленной кооперации. Глава государства выразил надежду, что благодаря продукции ТМЗ многие отрасли республики получат необходимое сырье для своего производства, а в будущем удастся возродить и авиаиндустрию, активно развивавшуюся в Узбекистане.

Ташкентский металлургический завод - как он создавался
© Sputnik
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В свою очередь Денис Мантуров заверил, что Россия и в дальнейшем готова поддерживать совместные проекты в различных отраслях экономики.

В ходе визита в Ташкент глава Минпромторга РФ также провел переговоры с премьер-министром Абдуллой Ариповым, и принял участие в круглом столе, посвященном вопросам развития промышленной кооперации между Узбекистаном и Россией.

Тема:
Рабочий визит главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Узбекистан (8)
Теги:
Денис Мантуров, Шавкат Мирзиёев, Ташкентский металлургический завод, Россия, Узбекистан



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