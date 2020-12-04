ТМЗ выходит в прокат: запуск промышленного гиганта Узбекистана — видео

В Ташкенте запустили производство на металлургическом заводе, построенном при содействии и финансовой поддержке РФ. В церемонии старта промышленного объекта принял участие глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, воплощение такого грандиозного проекта свидетельствует об огромных возможностях и потенциале узбекско-российской промышленной кооперации. Глава государства выразил надежду, что благодаря продукции ТМЗ многие отрасли республики получат необходимое сырье для своего производства, а в будущем удастся возродить и авиаиндустрию, активно развивавшуюся в Узбекистане.

В свою очередь Денис Мантуров заверил, что Россия и в дальнейшем готова поддерживать совместные проекты в различных отраслях экономики.

В ходе визита в Ташкент глава Минпромторга РФ также провел переговоры с премьер-министром Абдуллой Ариповым, и принял участие в круглом столе, посвященном вопросам развития промышленной кооперации между Узбекистаном и Россией.