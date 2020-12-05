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Крымский синдром: зачем НАТО наращивает силы в Черном море

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Ruptly / Associated Press / vk.com/aksenovrk / Spc. Jabaria Clyburn / 41st Field Artillery Brigade / US Army
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201205/15540601.html

Генсек НАТО Йенс Столтенберг наращивание военной мощи альянса в Черном море необходимостью отвечать на действия РФ в Крыму. Что на самом деле стоит за такой риторикой и действиями — смотрите в нашем видео.

Глава Североатлантического альянса в привычной для организации манер пытался объяснить, почему НАТО вынуждено наращивать военное присутствие в черноморском регионе. Однако больше подобные заявления похожи на отговорки и оправдания.

Ruptly
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"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает военную мощь в Крыму и все активнее размещает силы в Черноморском регионе. НАТО в ответ усиливает присутствие на суше, на море и в воздухе", — сказал генсек Альянса.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на месседж Столтенберга лаконично, заметив, что у подобных заявлений нет иной цели, чем оправдать свое излишнее военное присутствие вблизи границ России.

"Это обычный демагогический прием – валить с больной головы на здоровую", — заявил Аксенов.

Между тем, регулярные военные учения вблизи российских границ, неоднократные провокации в море и в воздухе, а также антироссийская риторика со стороны Запада продолжается. На этом фоне слова Столтенберга и претензии к России выглядят чистым лукавством.




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