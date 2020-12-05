Крымский синдром: зачем НАТО наращивает силы в Черном море

Глава Североатлантического альянса в привычной для организации манер пытался объяснить, почему НАТО вынуждено наращивать военное присутствие в черноморском регионе. Однако больше подобные заявления похожи на отговорки и оправдания.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на месседж Столтенберга лаконично, заметив, что у подобных заявлений нет иной цели, чем оправдать свое излишнее военное присутствие вблизи границ России.
"Это обычный демагогический прием – валить с больной головы на здоровую", — заявил Аксенов.
Между тем, регулярные военные учения вблизи российских границ, неоднократные провокации в море и в воздухе, а также антироссийская риторика со стороны Запада продолжается. На этом фоне слова Столтенберга и претензии к России выглядят чистым лукавством.