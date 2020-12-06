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Умер футболист Виктор Понедельник, автор "золотого гола" в финале ЧЕ-60

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Sputnik Узбекистан
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Автору "золотого гола" в финале чемпионата Европы 1960 года, экс-нападающему сборной СССР по футболу было 83 года.

Умер советский футболист Виктор Понедельник, об этом вечером 5 декабря сообщила его дочь Анастасия на своей странице в Facebook.

Легенда советского футбола родился 22 мая 1937 года в Ростове-на-Дону, отец был журналистом, мать – медицинским работником.

Играть в футбол начал во время эвакуации в Тбилиси, где в годы Великой Отечественной жил с матерью, после войны семья переехала в Кишинев (Молдова), где он посещал детскую футбольную секцию "Динамо". До 1956 года выступал за юношескую команду "Буревестник", затем– за "Ростсельмаш" (Ростов-на Дону).

В январе 1958 года его пригласили на тренировочный сбор национальной команды СССР. Это был первый случай в СССР, когда футболиста призвали в сборную не из клуба высшего дивизиона. Второе приглашение он получил весной 1960 года.

Выступая за сборную СССР в 1960-1966 годах, провел 29 матчей, забил 20 голов. В 1960 году стал чемпионом Европы, забив победный гол в финальном матче турнира в ворота сборной Югославии (2:1).

В мае 1966 году завершил карьеру игрока. В период с 1968 по 1969 год был главным тренером команды "Ростсельмаш".

Написал четыре книги: "Любовь моя, футбол", "Штрафная площадка", "Мяч – в ворота", "Исповедь центрального нападающего".




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