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Лавров обвинил США в подлости по отношению к Сирии - видео

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Глава российского МИД напомнил, что на территории республики незаконно находятся американские войска, которые держат под контролем часть страны. Смотрите видео!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США мешают восстановлению Сирии.

Глава российского МИД напомнил, что на территории республики незаконно находятся американские войска, которые держат под контролем часть страны, включая несколько крупных нефтяных месторождений, а также поддерживают террористов.

Лавров заявил о глубоком расколе в США >>

Лавров обратил внимание, что страны Запада, во всем потакая США, даже в условиях пандемии продолжают экономическое и санкционное давление на Сирию, в том числе отказывают в помощи для решения гуманитарных проблем.

Смотрите видео!

Теги:
Сирия, Сирия, США, США, Сергей Лавров, видеоролик, Видео



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