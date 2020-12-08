Ракета Илона Маска отправила на МКС три тонны груза

Ракета-носитель и вместе с ней беспилотный корабль Cargo Dragon стартовали с мыса Канаверал. Так на борт МКС отправился груз с предметами первой необходимости, провиантом, материалами для научных экспериментов.

Известно, что Cargo Dragon будет оставаться на МКС около месяца. В январе его планируют вернуть на Землю с 2,3 тонны отработанных материалов и результатами научных экспериментов, сообщает Sputnik Беларусь.

На МКС уже находится прибывший на орбиту в ноябре пилотируемый Crew Dragon. Новый "дракон" – его беспилотный двойник. Он будет стыковаться со станцией напрямую, минуя этап так называемого швартования, когда аппарат "захватывает" механический манипулятор станции.

Новый корабль рассчитан на пять повторных космических полетов. Одно из отличий от предшественника – по возвращении на Землю он будет совершать посадку в Атлантическом, а не в Тихом океане. Это нужно, чтобы сократить время доставки с орбиты биологических и требующих скорейшего возвращения в лаборатории на Земле материалов.