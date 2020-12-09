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Чудо на небесах: облака "стекают" с гор и растворяются в воздухе

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201209/15563706.html

Туристы запечатлели необычное природное явление в районе Новороссийска. Они поднялись на высоту 540 метров над уровнем моря и увидели, как облака будто "стекают" в Цемесскую бухту и тают.

Завораживающее природное явление в горах около Новороссийска попало в объектив камеры туристов из Сибири, сообщает Sputnik Беларусь.

Поднявшись на высоту 540 метров над уровнем моря, молодые люди увидели, как облака будто стекают в Цемесскую бухту и растворяются в воздухе, так и не достигнув города.

Синоптики объяснили - это явление происходит нечасто в основном из-за перепада температур. Новороссийск известен своей нестабильной погодой. С ноября по март в городе возникает шквалистый ветер, который несет холодный воздух с Северо-Кавказского плато на побережье Черного моря. Порывы могут достигать 50 м/с.

 




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