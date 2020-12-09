В Ташкенте почтили память Героев Отечества

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На Волгоградском кладбище Ташкента состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню в честь Дня Героев Отечества. Этот праздник был учрежден в РФ в 2007 году в память обо всех героях, которые своим подвигом прославляли родину и защищали ее суверенитет.
В частности, в этот день (в дореволюционной России 9 декабря чтили георгиевских кавалеров) вспоминают Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.
В церемонии приняли участие Чрезвычайны и Полномочный Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, а также руководитель представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, военный атташе, представители национальных землячеств и Ташкентской епархии.
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония возложения цветов на Волгоградском кладбище в честь Дня Героев Отечества