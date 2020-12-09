Как противостоять замедлению глобальной торговли: круглый стол в рамках форума

Участники обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года.

Круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" проходит в рамках международного экспортного форума.

Участники дискуссии обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года.

От Узбекистана в дискуссии примет участие заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики, исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Шухрат Вафаев.

Экспортный форум проходит в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Организаторами выступают Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд "Росконгресс". В этом году мероприятие проходит в новом формате - некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видеосвязи.

Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы, телемосты с другими странами и российскими регионами. Все мероприятия будут транслировать в режиме онлайн.

На пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России" выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.