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Как противостоять замедлению глобальной торговли: круглый стол в рамках форума

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Как противостоять замедлению глобальной торговли: круглый стол в рамках форума
Участники обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=86120204&type=mp4
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PT1S
2020-12-09T15:15Z

Участники обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года.

Круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" проходит в рамках международного экспортного форума.

Участники дискуссии обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года.

От Узбекистана в дискуссии примет участие заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики, исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Шухрат Вафаев.

Экспортный форум проходит в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© Sputnik / Александр Астафьев
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Организаторами выступают Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд "Росконгресс". В этом году мероприятие проходит в новом формате - некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видеосвязи.

Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы, телемосты с другими странами и российскими регионами. Все мероприятия будут транслировать в режиме онлайн.

На пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России" выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.




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