Стая белых лебедей остановилась на зимовку на озере Караколь - зрелищные кадры

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Недалеко от казахстанского города Актау, на озеро Караколь, прилетела стая белых лебедей. Зрелищное явление природы - в нашем видео.
Птицы останутся здесь на зимовку. Специалисты отмечают, что на этом водоеме зимуют или останавливаются во время перелета на юг более 90 видов птиц.
Также озеро Караколь – излюбленное место краснокнижных розовых фламинго, которые прилетают сюда дважды в год: в начале весны и в середине осени.