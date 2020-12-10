Стая белых лебедей остановилась на зимовку на озере Караколь - зрелищные кадры

Недалеко от казахстанского города Актау, на озеро Караколь, прилетела стая белых лебедей. Зрелищное явление природы - в нашем видео.

Птицы останутся здесь на зимовку. Специалисты отмечают, что на этом водоеме зимуют или останавливаются во время перелета на юг более 90 видов птиц.

Также озеро Караколь – излюбленное место краснокнижных розовых фламинго, которые прилетают сюда дважды в год: в начале весны и в середине осени.