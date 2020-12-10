Трансгендерность: Запад оказался во власти новой эпидемии или новой моды?

Несколько дней назад знаменитая американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут. Она объявила, что теперь является трансгендерным мужчиной и попросила обращаться к ней по имени Эллиот.

Пейдж известна по главной роли в фильме "Джуно", за которую ее номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус". Среди других ее известных работ – сериал "Академия Амбрелла" и франшиза "Люди Икс".

Каминг-аут теперь уже актера на Западе восприняли с восторгом не только коллеги по цеху, но и известные политики, такие как бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как мода на трансгендерность перетекла из Голливуда в американскую политику – смотрите в нашем видео.