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Трансгендерность: Запад оказался во власти новой эпидемии или новой моды?

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© Ruptly . Jordan Strauss/Invision/AP / AP Photo/Chris Pizzello / instagram / elliotpage / twitter / HillaryClinton / twitter / JustinTrudeau / instagram / charlizeafrica / instagram / sarahemcbride
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201210/15573119.html

Несколько дней назад знаменитая американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут. Она объявила, что теперь является трансгендерным мужчиной и попросила обращаться к ней по имени Эллиот.

Пейдж известна по главной роли в фильме "Джуно", за которую ее номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус". Среди других ее известных работ – сериал "Академия Амбрелла" и франшиза "Люди Икс".

Каминг-аут теперь уже актера на Западе восприняли с восторгом не только коллеги по цеху, но и известные политики, такие как бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как мода на трансгендерность перетекла из Голливуда в американскую политику – смотрите в нашем видео.




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