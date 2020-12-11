Долгожительница из грузинского села преодолела COVID-19

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104-летняя Фаткум Болквадзе из села Кеда в высокогорной Аджарии поборола коронавирус. Как она чувствует себя сейчас - смотрите в видео Sputnik Грузия.
По словам невестки долгожительницы Магули Болквадзе, ее свекровь перенесла болезнь практически бессимптомно. Фаткум жаловалась лишь на слабую боль в горле и потерю аппетита.
Сейчас Фаткум Болквадзе в привычной форме и утверждает, что чувствует себя хорошо. Ее окружает любящая семья - 10 детей, 23 внука и 11 правнуков.