Учения стратегических ядерных сил РФ: как сдержать провокации США и НАТО

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В рамках показательного выступления были задействованы ракетоносцы дальней авиации и экипаж атомного подводного крейсера "Карелия".
В России военные провели наступательные учения по управлению стратегическими силами.
В рамках показательного выступления были задействованы ракетоносцы дальней авиации и экипаж атомного подводного крейсера "Карелия".
Основная задача мероприятия — отработка управлений и проверка общей готовности стратегических ядерных сил РФ.
Что запустили военнослужащие в ходе маневров с космодрома "Плесецк", смотрите в нашем видео.