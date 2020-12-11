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Учения стратегических ядерных сил РФ: как сдержать провокации США и НАТО

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Ruptly / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201211/15579385/Ucheniya-strategicheskikh-yadernykh-sil-RF-kak-sderzhat-provokatsii-SShA-i-NATO.html

В рамках показательного выступления были задействованы ракетоносцы дальней авиации и экипаж атомного подводного крейсера "Карелия".

В России военные провели наступательные учения по управлению стратегическими силами. 

В рамках показательного выступления были задействованы ракетоносцы дальней авиации и экипаж атомного подводного крейсера "Карелия".

Основная задача мероприятия — отработка управлений и проверка общей готовности стратегических ядерных сил РФ.

Что запустили военнослужащие в ходе маневров с космодрома "Плесецк", смотрите в нашем видео.

Теги:
ядерная безопасность, ядерное оружие, НАТО, США, Россия



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