15:32 12 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Видео

Захарова о призывах США к давлению на Россию: это уже болезнь, фобия

Получить короткую ссылку
53 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0b/15586384.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201212/15586427.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала новую законодательную инициативу Конгресса США с призывом усилить санкционное давление на Россию и назвала поведение американских властей в отношении Москвы фобией и болезнью

Захарова подчеркнула, что создание мифа об угрозе со стороны России выгодно США и таким образом Вашингтон отвлекает внимание американского общества от огромного количества внутренних проблем.

"США давно перестали обращать внимание на собственные проблемы, в том числе и политические, пытаясь всякий раз обвинить Россию в каких-то проблемах или бедах. Это уже болезнь, фобия. Надеемся, что скоро подобные заявления и действия выйдут из моды и перестанут отравлять двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, которые давно пора возвращать в конструктивное русло", — отметила Захарова.

Подробнее смотрите в нашем видео.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных
Вы все тяжело больны: Захарова ответила США на желание усилить санкционное давление на Россию
Захарова о призывах США к давлению на Россию: это уже болезнь, фобия
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться