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Первый в мире прибор для бесконтактного взятия анализа на COVID-19 — видео

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (442)
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Sputnik Узбекистан
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Уникальную разработку, которая позволит оперативно и безопасно тестировать людей на коронавирусную инфекцию, тестируют в Латвии. Пока прибор проходит испытание среди медицинского персонала.

В Риге появился первый в мире аппарат для бесконтактного забора анализов на COVID-19. Уникальное изобретение – результат совместной работы Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня и лаборатории Э. Гулбиса.

На первом этапе испытаний тестируют медиков, но местные власти намерены в ближайшее время внедрить новинку в массовый оборот.

Как работает уникальный прибор, смотрите на видео Sputnik.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (442)
Теги:
Рига, тестирование, коронавирус



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