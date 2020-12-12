Первый в мире прибор для бесконтактного взятия анализа на COVID-19 — видео

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Уникальную разработку, которая позволит оперативно и безопасно тестировать людей на коронавирусную инфекцию, тестируют в Латвии. Пока прибор проходит испытание среди медицинского персонала.
В Риге появился первый в мире аппарат для бесконтактного забора анализов на COVID-19. Уникальное изобретение – результат совместной работы Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня и лаборатории Э. Гулбиса.
На первом этапе испытаний тестируют медиков, но местные власти намерены в ближайшее время внедрить новинку в массовый оборот.
Как работает уникальный прибор, смотрите на видео Sputnik.