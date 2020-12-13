Огнедышащий дракон: на Камчатке проснулся самый большой вулкан в Евразии

Высота горы с кратером на вершине достигает 4,8 км. Она выбросила шестиметровый столб пепла, а позже из нее стал извергаться поток лавы.

Вулкан Ключевской вновь проснулся на Камчатке. Он выбросил шестиметровый столб пепла. Позже из него стал извергаться поток лавы. Огненная река протянулась на 1,5 километра.

А вы знаете, что вулкан Ключевской — это самый высокий действующий вулкан Евразии? Высота огненной горы с кратером на вершине достигает 4,8 км.

Смотрите в нашем видео самые завораживающие кадры извержения вулкана.