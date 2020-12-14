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В кадре: залпы баллистических ракет с новейшей подлодки "Владимир Мономах"

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Sputnik Узбекистан
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Новейший российский подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" впервые произвел пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава" из подводного положения в акватории Охотского моря.

В рамках плановых мероприятий подготовки Тихоокеанского флота и тренировки по управлению стратегическими наступательными силами состоялся запуск баллистических ракет.

По итогам учений глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину, что ракеты пролетели более 5,5 тысячи км и успешно поразили заданные цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области.

"Князь Владимир Мономах" является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А – атомных подводных лодок 4-го поколения. Подводное судно относится к проекту "Борей-А". От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава".




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