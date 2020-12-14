В кадре: залпы баллистических ракет с новейшей подлодки "Владимир Мономах"

В рамках плановых мероприятий подготовки Тихоокеанского флота и тренировки по управлению стратегическими наступательными силами состоялся запуск баллистических ракет.
По итогам учений глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину, что ракеты пролетели более 5,5 тысячи км и успешно поразили заданные цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области.
"Князь Владимир Мономах" является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А – атомных подводных лодок 4-го поколения. Подводное судно относится к проекту "Борей-А". От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава".