Солдаты-киборги со сверхспособностями: в США создают армию будущего — видео

На проект было выделено 65 миллионов долларов. По замыслу, солдатам прямо в голову начнут вживлять чип, который будет стимулировать работу отдельных участков мозга и, как ожидается, повысит боеспособность военнослужащего.
Планируется, что солдаты станут не только физически крепче и смогут легко справляться со стрессом, но также овладеют телепатией.
Кроме того, американские ученые сейчас изучают возможности инъекций тестостерона.
Как США создают армию будущего и какие есть опасения — смотрите в видеосюжете.