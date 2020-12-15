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Солдаты-киборги со сверхспособностями: в США создают армию будущего — видео

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Sputnik Узбекистан
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Ученые раскрыли, какими американские военные станут в будущем. Пентагон планирует сделать из них суперсолдат наподобие героев комиксов Marvel.

На проект было выделено 65 миллионов долларов. По замыслу, солдатам прямо в голову начнут вживлять чип, который будет стимулировать работу отдельных участков мозга и, как ожидается, повысит боеспособность военнослужащего.

Планируется, что солдаты станут не только физически крепче и смогут легко справляться со стрессом, но также овладеют телепатией.

Кроме того, американские ученые сейчас изучают возможности инъекций тестостерона. 

Как США создают армию будущего и какие есть опасения — смотрите в видеосюжете.

Теги:
Пентагон, солдаты, Армия, США



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