Миротворцы из РФ помогли Азербайджану и Армении обменяться пленными — видео

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Азербайджан и Армения обменялись военнопленными по принципу "всех на всех". Осуществить то, о чем Москва, Баку и Ереван договорились 9 ноября, помогли российские миротворцы.
Для того чтобы вернуть людей — каждого на свою родину, — пришлось провести большую подготовительную работу.
Обмен пленными контролировал лично командующий миротворцами РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.
О том, сколько военных смогли вернуться домой, генерал-лейтенант рассказал в нашем видео.