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Миротворцы из РФ помогли Азербайджану и Армении обменяться пленными — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (52)
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Минобороны России / Sputnik
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Азербайджан и Армения обменялись военнопленными по принципу "всех на всех". Осуществить то, о чем Москва, Баку и Ереван договорились 9 ноября, помогли российские миротворцы.

Для того чтобы вернуть людей — каждого на свою родину, — пришлось провести большую подготовительную работу.

Обмен пленными контролировал лично командующий миротворцами РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

О том, сколько военных смогли вернуться домой, генерал-лейтенант рассказал в нашем видео.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (52)
Теги:
Нагорный Карабах, миротворцы, Россия, Азербайджан, Армения



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