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Молниеносный удар: кадры совместных учений спецназа России и Узбекистана

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Российские и узбекские бойцы спецназа провели совместные контртеррористические учения на полигоне Термез в Узбекистане.

По сценарию маневров вооруженный отряд бандитов прорвался через границу и захватил близлежащий населенный пункт. Элитные подразделения специального назначения из России и Узбекистана получили приказ зачистить поселок и захватить главаря боевиков. На все про все им хватило несколько минут.

Смотрите в нашем видео, как прошли совместные антитеррористические учения.

Теги:
Министерство обороны Узбекистана, Министерство обороны России, спецназ, учения, Россия, Узбекистан



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Молниеносный удар: кадры совместных учений спецназа России и Узбекистана
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