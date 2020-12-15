Молниеносный удар: кадры совместных учений спецназа России и Узбекистана

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Российские и узбекские бойцы спецназа провели совместные контртеррористические учения на полигоне Термез в Узбекистане.
По сценарию маневров вооруженный отряд бандитов прорвался через границу и захватил близлежащий населенный пункт. Элитные подразделения специального назначения из России и Узбекистана получили приказ зачистить поселок и захватить главаря боевиков. На все про все им хватило несколько минут.
Смотрите в нашем видео, как прошли совместные антитеррористические учения.