Известный американский режиссер Оливер Стоун вколол российскую вакцину от COVID

В интервью Первому каналу Стоун рассказал, что сделал прививку "Спутник V" — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине", — поделился режиссер.

Однако пока это лишь первый этап вакцинации.

В России трехкратный обладатель "Оскара" находится для съемок своего нового документального фильма.

Сейчас Стоун работает над лентой об изменении климата. Вместе со съемочной группой он посетил Белоярскую атомную станцию в Свердловской области.