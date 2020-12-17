Пресс-конференция Путина в новом формате — полное видео

Президент РФ в четверг отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов, а также обычных граждан.

Российский лидер Владимир Путин 17 декабря проводит ежегодную пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса она проходит в новом формате, с элементами прямой линии. Сам президент находится в своей резиденции в Ново-Огареве.

Всего Кремль аккредитовал на мероприятие 774 журналиста (почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее), 237 из них работают в московском Центре международной торговли (ЦМТ).

В прошлом году пресс-конференция длилась 4 часа 18 минут. Самая короткая беседа Путина с представителями СМИ была в 2001-м, она заняла всего полтора часа. Самая продолжительная — в 2008-м, тогда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.